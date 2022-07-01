Нижний Новгород, , 10:35 — REGNUM Свыше 100 млрд рублей потратили на меры по стимулированию экономики Нижегородской области во время пандемии коронавируса в 2020–2021 годах. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания региона.

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По официальным данным, прирост валового регионального продукта достиг 6,5%, что в три раза больше, чем за любой из последних десяти лет.

Также в нижегородском правительстве отмечают, что в 2021 году доходы консолидированного бюджета области выросли на 15,1% по сравнению с предыдущим годом и достигли 288,2 млрд рублей.