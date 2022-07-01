Владивосток, , 10:51 — REGNUM Команда учеников Центра развития робототехники из Владивостока заняла первое место в Международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Класс робототехники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Соревнования проходили в США в очном и онлайн-форматах. Команда из Владивостока стала абсолютным лидером в школьной категории, а также победила в номинациях «Лучшее прохождение миссии», «Лучший технический отчет» и «Лучший постер».

Участие приморцев стало исключительным случаем, поскольку в последние месяцы российским молодежным командам массово отказывают в допуске на различные международные технологические состязания.

MATE ROV Competition является неофициальным чемпионатом мира среди телеуправляемых подводных аппаратов. В этом году соревнования прошли в 20-й раз, в финале приняла участие 61 команда из 15 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Imperial College London (Великобритания) разработали изменяющий форму дрон для изучения воды в озерах, в том числе поисков микроорганизмов и цветения водорослей. Дрон планируют использовать в Арктическом регионе.