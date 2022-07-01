Ижевск, 1 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 22 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 443 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 497 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницу попали шесть жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 780 человек, 20 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 19 жителей республики.