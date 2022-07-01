Берлин, 1 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира. Об этом Владимир Кличко рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, Байден намеревался побеседовать с мэром Киева, но по ошибке обратился к нему.

«Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот», — рассказал Владимир Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны» Джо Байден дал оценку положения дел на Украине, случайно назвал украинцев «иранцами».

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