Уфа, , 10:37 — REGNUM Обряды в рамках проведения праздника мусульман Курбан-байрам пройдут на двух площадках в Уфе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Празднование Курбан-байрама у московской Соборной мечети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Уфе начали готовиться к проведению Курбан-байрама.

«Традиционно площадки для совершения обряда жертвоприношения будут организованы на территориях Северного автовокзала и ТЦ «Караван» в Зинино», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 30 июня специальная комиссия выезжала на эти площадки для обсуждения вопросов их обустройства.

Специалисты обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году Курбан-байрам начнется 9 июля.