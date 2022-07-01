Уфа, 1 июля 2022, 10:37 — REGNUM Обряды в рамках проведения праздника мусульман Курбан-байрам пройдут на двух площадках в Уфе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что в Уфе начали готовиться к проведению Курбан-байрама.
«Традиционно площадки для совершения обряда жертвоприношения будут организованы на территориях Северного автовокзала и ТЦ «Караван» в Зинино», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что 30 июня специальная комиссия выезжала на эти площадки для обсуждения вопросов их обустройства.
Специалисты обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году Курбан-байрам начнется 9 июля.