Калуга, , 12:46 — REGNUM В Калужской области с 22 по 29 июня увеличились цены на черный чай — на 1,1%, печенье — на 1,3%, конфеты — на 2,9%, масло сливочное — на 0,78%, сыры – на 0,87%. Об этом 1 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на говядину, свинину, сосиски, сардельки, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, яйца куриные. Дефицита товаров на территории области нет.

По данным Калугастата, за пять месяцев 2022 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами в области составил 52 млрд 159 млн рублей, что в товарной массе на 2,8% меньше, чем в январе–мае 2021 года. На розничных рынках и ярмарках в январе–мае 2022 года реализовано товаров на сумму 3 млрд 657 млн рублей. Это на 6,9% меньше, чем в январе–мае 2021 года.

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