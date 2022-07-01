Бишкек, , 10:31 — REGNUM В Киргизии до сих пор остаются без горячих обедов учащиеся 400 школ. Об этом заявила замминистра образования Надира Джусупбекова на заседании парламента, передаёт «24. kg».

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По словам высокопоставленной чиновницы, обеспечить горячим питанием школьников в этих учебных заведениях не представляется возможным из-за отсутствия в них столовых.

«Мы не организовали питание в 245 школах, которые находятся в аварийном состоянии, и еще в 400 школах, которые построены методом «ашара» (силами общественности — Прим. ИА REGNUM)», — сказала она.

Также заместитель министра сообщила, что Минобразования финансирует только выплату зарплат поварам в школьных столовых, а все остальные расходы оплачивают международные доноры и местные органы власти.

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