Париж, 1 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Пособия по страхованию от безработицы во Франции будут увеличены на 2,9%, начиная с 1 июля, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Мера коснется 2,1 миллиона человек во Франции.

«В течение последних пяти лет эта переоценка в среднем составляет 0,5%. Unédic принял во внимание экономический контекст, в частности инфляцию, и финансовый баланс схемы в своем решении», — поясняет организация управления страхованием от безработицы.

По данным института статистики и экономических исследований (INSEE), в июне инфляция достигла 5,8%. Минимальное пособие увеличивается до 30,4 евро в день против 29,5 евро. Переоценка касается 95% соискателей, получивших компенсацию на 1 июля, или около 2,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная ассамблея Франции рассмотрит долгожданный законопроект «О чрезвычайных мерах по защите покупательной способности».