* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:45 — REGNUM Бойцы афганского Фронта свободы убили восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на заявление организации.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном 30 июня, Фронт свободы сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали его штаб-квартиру в Дарайе-Хаваш в этом уезде.

Бойцы Фронта уничтожили восемь боевиков и ранили ещё четверых, отразив три их атаки.

Фронт свободы — один из фронтов, сражающихся с радикальной группировкой.

Несколько дней назад в этом уезде Фронт национального сопротивления Афганистана потерял троих бойцов в результате боестолкновения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).