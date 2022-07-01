Нижний Новгород, 1 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины количество жителей Нижегородской области, изъявивших желание пойти на контрактную службу в армию, увеличилось в два раза, пишут местные СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российские солдаты

В региональном военном комиссариате резкий рост числа граждан, готовых принять участие в СВО, объясняют «желанием оказать практическую помощь и поддержку жителям Донбасса и защищать национальные интересы России».

В нижегородском военкомате не озвучили размер заработка военнослужащих-контрактников, но при этом акцентировали внимание на том, что их зарплата складывается из оклада, зависящего от должности и звания, премий и надбавок за квалификацию, а также выплат за выслугу лет и за сдачу нормативов.

Также представители военного комиссариата отмечают, что российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, впоследствии получат статус ветеранов боевых действий и ежемесячные выплаты за него.