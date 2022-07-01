Донецк, 1 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Ввоз гуманитарных и иных грузов в ДНР будет регламентирован по новыми правилам с 30 июня. Об этом информирует указ Дениса Пушилина, опубликованный на сайте Главы Донецкой Народной Республики.

Разгрузка гуманитарной помощи от ФНКА «Украинцы России» на Донбассе

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Указом запрещается ввоз и использование гуманитарных грузов, не прошедших аккредитацию. В указе говорится, что вводимые меры направлены на синхронизацию работы лиц, предоставляющих гуманитарную помощь, с работой государственных органов, органов местного самоуправления и предприятиями, учреждениями, организациями ДНР.

В соответствии с указом, получателями гуманитарных грузов могут выступать только государственные органы ДНР, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации, зарегистрированные в ДНР религиозные организации и аккредитованные гуманитарные миссии.

В приложении к Указу перечисляется список запрещённых к ввозу грузов: оружие, шпионская техника, необработанное мясо, рыба, ракообразные, моллюски, любые табачные и алкогольные изделия.

Указ вступает в силу со момента опубликования.

Напомним, что 24 февраля началось проведение ВС РФ специальной военной операции на Украине, что повлекло за собой массовые удары артиллерией и ракетами «Точка-У» по городам и населённым пунктам Донбасса, что привело к прекращению водо‑ и электроснабжения в ряде районов.