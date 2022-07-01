Махачкала, 1 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, которых обвиняют в участии в экстремистской организации. В течение десяти лет они были членами международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вели экстремистскую деятельность, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Вступив в 2008 году в эту организацию, обвиняемые принимали участие в собраниях, на которых изучались труды идеологов религиозного экстремизма. Незаконную деятельность они не прекращали, несмотря на то, что в России данная секта была запрещена, пока их не уличили в этом сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.

Со всеми собранными доказательствами дело передано в суд.