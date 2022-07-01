Донецк, , 10:24 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 541 единицу различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120, 82 и 60 мм, а также вооружение БМП и АГС.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Верхнеторецкое, Гольмовский, Доломитное, Озеряновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Красный Партизан, Луганское, Еленовка и Минеральное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки были ранены семь человек, включая одного ребёнка.