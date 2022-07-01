Кострома, , 10:55 — REGNUM Заместителем главы администрации Костромы по безопасности стал Сергей Коляскин, 23 года проработавший в органах внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

До этого он был назначен начальником управления муниципальных инспекций, отвечающего за сохранность дорог, земляные работы, жилищный контроль. Таким образом, Коляскин будет совмещать две должности. Это не единственный случай в администрации — так заместитель главы по финансам и земельным отношениям Илья Смирнов является главой профильного управления.

Напомним, ранее в администрации упразднили должность зама по жилищно-коммунальному хозяйству. Теперь вопросы, которыми занимался Анатолий Кошкин — бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2, будет курировать первый заместитель главы Олег Болоховец. Наряду с этим чиновник отвечает за дороги, благоустройство, транспорт и строительство.

Вместе с упразднением отдельной «коммунальной» должности при главе Костромы Юрии Журине образовали новый совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. В его состав вошли: бывший мэр Костромы Борис Коробов, экс-глава госжилинспекции Татьяна Шорохова, председатель ассоциации собственников жилья и управляющих компаний региона Александр Баканов. Мэр полагает, что навыки членов вновь созданного совещательного органа «послужат гарантией принятия взвешенных управленческих решений» по вопросам концессии, отопления и общественного транспорта.

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