Кострома, 1 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Костромы по безопасности стал Сергей Коляскин, 23 года проработавший в органах внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Администрация Костромы

До этого он был назначен начальником управления муниципальных инспекций, отвечающего за сохранность дорог, земляные работы, жилищный контроль. Таким образом, Коляскин будет совмещать две должности. Это не единственный случай в администрации — так заместитель главы по финансам и земельным отношениям Илья Смирнов является главой профильного управления.

Напомним, ранее в администрации упразднили должность зама по жилищно-коммунальному хозяйству. Теперь вопросы, которыми занимался Анатолий Кошкин — бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2, будет курировать первый заместитель главы Олег Болоховец. Наряду с этим чиновник отвечает за дороги, благоустройство, транспорт и строительство.

Вместе с упразднением отдельной «коммунальной» должности при главе Костромы Юрии Журине образовали новый совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. В его состав вошли: бывший мэр Костромы Борис Коробов, экс-глава госжилинспекции Татьяна Шорохова, председатель ассоциации собственников жилья и управляющих компаний региона Александр Баканов. Мэр полагает, что навыки членов вновь созданного совещательного органа «послужат гарантией принятия взвешенных управленческих решений» по вопросам концессии, отопления и общественного транспорта.