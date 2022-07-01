Благовещенск, , 10:43 — REGNUM В Благовещенске спасатели помогли четверым горожанам выбраться из воды рек Амур и Зея. Кроме того, спасены были домашние питомцы, сообщил телеграм-канал администрации столицы Амурской области.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

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Была спасена девушка, которая упала в воду в районе улицы Театральная. Она не смогла справиться с сильным течением самостоятельно, ей помогли сотрудники пограничного управления.

Ранее спасатели вытащили из воды ещё троих горожан, в том числе пожилого мужчину и молодого человека, который на спор переплывал реку Зея. Четверых людей спасли сотрудники благовещенского поисково-спасательного отряда Андрей Крамаренко и Эмиль Гаджиев. Из воды они также доставали домашних питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Серышевском районе Амурской области не удалось спасти мужчину, который начал тонуть в одном из карьеров возле станции Арга. Он утонул.