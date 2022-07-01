Самара, 1 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении руководителей некоторых фирм, подозреваемых в невыплате заработной платы сотрудникам, возбуждены в Самарской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Прокуратура Калужской области Зарплата

Сообщается, что в Промышленном районе города Самары следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия, основным направлением работы которого является ремонт оптического и электронного оборудования.

По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года фигурант уголовного дела допустил невыплату зарплаты двум сотрудникам организации на общую сумму свыше ста тысяч рублей.

Отмечается, что сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела также расследуют уголовное дело в отношении предпринимателя, который осуществляет ремонт бытовой техники.

В материалах дела указано, что с февраля по июнь 2020 года фигурант уголовного дела допустил невыплату зарплаты работнику на общую сумму не менее 55 тысяч рублей. При этом, деньги, которые находились на расчетных счетах организации, были направлены на осуществление расчетов с подрядчиками и поставщиками, выполнения обязательств по договорам гражданско-правового характера.

Сообщается, что уголовные дела возбуждены по материалам проверок, проведенных сотрудниками прокуратур Самарской области. Расследование дел продолжается.