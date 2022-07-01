Казань, 1 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Уровень непроизводственного травматизма в границах Казанского территориального управления Горьковской железной дороги сократился за шесть месяцев 2022 года на 46%. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Железная дорога

Число пострадавших за первое полугодие составило 13 человек, за этот же период в 2021 году пострадали 24 человека.

Среди основных причин происшествий — переход через пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, нахождение на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, 21 июня на 11 километре перегона Лагерная — Казань электропоезд рейса «Казань — Паратск» насмерть сбил 42-летнего мужчину. Погибший переходил через железнодорожные пути в неположенном месте.

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