Комрат, Молдавия, , 10:22 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии Молдавии призвали центральные власти страны отменить запрет на ретрансляцию новостных и аналитических телепрограмм из России. Текст обращения обнародовал в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат Виктор Петров.

Стелла при въезде в гагаузский район Guttorm Flatabø

«Это прямой акт давления на большинство жителей Молдавии за счёт лишения их возможности получать доступ к информации из разных источников и самостоятельно делать выводы о происходящих в стране и мире событиях», — говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что такой запрет нарушает положение Всеобщей декларации прав человека, что свободное получение информации является одним из основных прав. Они призвали отменить соответствующий закон и вернуть жителям право на доступ к информации.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на Украине не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон о ситуации в Молдавии: худшее впереди