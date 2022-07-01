Москва, , 10:21 — REGNUM Жители РФ будут искать дешевую альтернативу привычным товарам и услугам, а потому внутренний спрос ожидаемо просядет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Рост расходов напрямую зависит от уровня доходов, с одной стороны, но, с другой, ситуация сейчас такая, что множество западных производителей покинули российский рынок, но товары в каком-то количестве еще присутствуют на складах, и конечный потребитель еще не чувствует их дефицита, — сказал Порочкин. — Импортозамещение еще недостаточно налажено, поэтому, что будет к концу года и какие нас ожидают цены и расходы, трудно спрогнозировать. А в целом можно уверенно сказать, что в любой кризис люди стараются экономить и либо отказываются от каких-то услуг совсем, либо ищут более дешевую альтернативу привычным товарам и услугам, поэтому внутренний спрос ожидаемо просядет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин рассказал, работники каких сегментов российской экономики острее всего почувствуют падение реальных заработных плат.

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