Москва, , 10:21 — REGNUM Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию о том, что намерены сменить спортивное гражданство и выступать за США. Об этом 1 июля они написали в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали Дэвис и Смолкин.

Ранее американский журналист Дэвид Лис заявил, что танцевальный дуэт находится на просмотре в американской сборной и планирует сменить спортивное гражданство, для чего Смолкин женился на родившейся в США Дэвис.

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