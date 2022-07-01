Москва, 1 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию о том, что намерены сменить спортивное гражданство и выступать за США. Об этом 1 июля они написали в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали Дэвис и Смолкин.

Ранее американский журналист Дэвид Лис заявил, что танцевальный дуэт находится на просмотре в американской сборной и планирует сменить спортивное гражданство, для чего Смолкин женился на родившейся в США Дэвис.