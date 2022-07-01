Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В зоопарке Екатеринбурга 2 августа поселится белая медведица Хатунга. После прибытия её поместят на карантин, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

Для белых медведей в зоопарке оборудуют новый просторный вольер общей площадью в 700 квадратных метров. Здесь разместятся бассейны, берлоги и участки с игровыми элементами.

Первой жительницей вольера станет белая медведица Айна, которая давно живёт на Урале. Торжественное открытие вольера состоится накануне дня города, 19 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь Умка.