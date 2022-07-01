Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Зона платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга расширилась ещё на 56 улиц. В открытии платных парковочных мест на Невском проспекте 1 июля приняли участие представители комитета по транспорту и профильных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Платная парковка в Петербурге

«Открываем сегодня парковочное пространство платное, очередной этап. Плюс 4,5 почти тысячи мест дополнительных. Итого у нас будет 155 улиц и почти 13 тысяч парковочных мест», — заявил врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Валентин Енокаев

Он добавил, что в комитет приходят благодарности от жителей Центрального района города. Введение платных парковок упрощает им жизнь, а автомобильный трафик в центре сокращается.

Напомним, что к сентябрю 2022 года зону платной парковки планируют увеличить ещё на 56 улиц, а к ноябрю — на 153, она охватит, помимо Центрального, и Адмиралтейский район города.

Некоторые автомобилисты не знали, что в привычных им местах с 1 июля оставить автомобиль можно только за деньги.

«Я понял, что сегодня платная парковка, через час, как я здесь припарковался», — заявил при оплате один автомобилист. Он добавил, что перепарковал свой транспорт на другое место.