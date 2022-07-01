Таллин, , 10:18 — REGNUM С июля нынешнего года жители Эстонии, испытывающие финансовые трудности, смогут вместе с заявлением о прожиточном пособии ходатайствовать и о компенсации платежей, направленных на погашение жилищного кредита. Об этом сообщило министерство социальных дел страны.

Кредит 401(K) 2012

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это изменение вводится с целью улучшения условий жизни малообеспеченных семей, если из-за финансовых трудностей они рискуют потерять жилье: «В изменившейся экономической ситуации мы должны всячески помогать своему народу и поддерживать возможность людей справляться с повседневными трудностями».

В 2021 году местные самоуправления Эстонии выплачивали прожиточное пособие 9 806 домохозяйствам. В общей сложности его получали 16 508 человек, что составляет 1,2% населения Эстонии. Согласно прогнозу, в связи с вышеупомянутым изменением количество получателей прожиточного пособия увеличится примерно на 900 домохозяйств. Изменением смогут воспользоваться и лица, которые уже получают пособия.

Разработанное в сжатые сроки ИТ-решение позволяет произвести расчет прожиточного пособия с учетом выплаты жилищного кредит, сообщили в министерстве.