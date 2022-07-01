Владивосток, , 10:18 — REGNUM Два противолодочных самолёта Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнили над акваторией Японского моря учебно-тренировочные полёты, в ходе которых отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Самолет Ту-142 Defenseimagery.mil

Самолёты вылетели на задание с запасного военного аэродрома в Приморском крае. Во время следования по маршруту экипажи систематизировали и анализировали информацию, полученную от радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

пресс-служба ВВО «В одном из полигонов боевой подготовки лётчики морской авиации обнаружили субмарину условного противника, классифицировали и провели слежение за её действиями. После выполнения поисковых задач экипажи отработали алгоритм её уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия».

Роль условного противника исполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта «Варшавянка».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Тихоокеанский флот провёл масштабные противолодочные учения, в которых было задействовано более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов.

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