Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Екатеринбурге местную жительницу будут судить за продажу щенков под видом породистых. Собак женщина брала в приютах, сообщили журналистам в прокуратуре Свердловской области.

Щенки haidi2002

Женщина размещала в сети интернет о продажи породистых щенков, осознавая, что предоставляет потенциальным покупателям ложную информацию. Таким образом свердловчанка продала 12 щенков на общую сумму 132 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрят в суде Железнодорожного района Екатеринбурга.