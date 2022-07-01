Луганск, 1 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Новый многофункциональный медицинский центр начнёт работу в Луганске в ноябре 2022 года. Об этом сообщили 1 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Медицинский центр возводится силами Минобороны для жителей Луганска. Его площадь составит 11 тыс. кв. метров, комплекс рассчитан на 200 мест.

Медучреждение начнёт работу уже в ноябре 2022 года. Его оснастят современным диагностическим оборудованием.

Ход строительства проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов.