Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Следственное управление СК России по Ленинградской области возбуждает уголовные дела, проводит обыски и другие следственные действия, принимает профилактические меры в связи с участившимися случаями гибели взрослых и детей на водоёмах региона, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

«С начала летнего периода текущего года на территории Ленинградской области в результате утопления в процессе купания на различных водных объектах погибло семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Помимо этого, пострадало еще двое несовершеннолетних, которые едва не утонули и поступили в медицинские учреждения», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

За исключением одного факта, где трагедия случилась в домашнем пруду, все случаи произошли на водных объектах общего пользования, не предназначенных для купания.

Так, 26 июня 2022 года в Лемболовском озере Всеволожского района утонул мальчик 2008 года рождения, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В администрации Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района проходят обыски, изымается документация, представляющая интерес для следствия, опрашиваются сотрудники и ответственные должностные лица.

Уже установлено, что ребенок зашел в воду и попал на место резкого углубления дна, в результате чего утонул. Водоем не является специально установленным местом для купания. При этом какие-либо таблички с информацией о запрете купания вдоль берега отсутствовали. Должностными лицами местного самоуправления не было проведено информирование и оповещение граждан о запрете купания, не выставлены щиты с информацией, не проведена работа по привлечению к административной ответственности граждан, допускающих нарушение правил использования водных объектов.

В адрес губернатора Ленинградской области направлена информация с предложениями об организации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению фактов нарушения правил безопасности на водных объектах. Такая же информация направлена в адрес глав муниципальных районов.

Как рассказали в СУ СКР по Ленобласти, 26 июня девочка 2011 года рождения, в отсутствие лиц, отвечающих за обеспечение безопасности, в бассейне на территории развлекательного комплекса «Охта парк» в том же Всеволожском районе погрузилась под воду и стала тонуть, в результате чего была госпитализирована в медицинское учреждение, её жизнь спасли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводятся необходимые следственные действия.

«По всем фактам следственным управлением по Ленинградской области проводятся доследственные проверки и при наличии законных оснований возбуждаются уголовные дела. Кроме того, дается юридическая оценка деятельности администрации муниципальных образований, органов профилактики и других ответственных должностных лиц», — заверили в СУ СКР по Ленобласти.