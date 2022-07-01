Нарва, Эстония, 1 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Ведущая церемонии актриса Юлия Ауг

С июля 2022 года к должности художественного руководителя экспериментального проектного театра Vaba Lava в Нарве (северо-восточная Эстония) приступила российская актриса и режиссер Юлия Ауг.

Глава Vaba Lava Мярт Меос прямо связал назначение Ауг с ее политической позицией по вопросу специальной военной операции России на Украине, а не с творческими достижениями: «Во времена, когда в России закрывают театры и «отменяют» творческих людей, осмелившихся выступить против, наш долг — поддержать и помочь тем, кто страдает за свою честность».

Она также добавил, что согласие Ауг было продиктовано и тем, что «ее последние работы по ту сторону границы были отменены».

Сообщается, что основными задачами Юлии Ауг будет управление художественной деятельностью Vaba Lava Narva и обогащение местной театральной жизни «большей эстонскостью». Так, жители Нарвы — самого русского города Эстонии — должны больше получать эстонской культуры, заявил Меос.

«Юлия знает Нарву. Она знает эстонский театр и людей. Я очень надеюсь, что помимо того, что уже было сделано в Vaba Lava, она сможет привлечь другие эстонские театры для гастролей в Нарве. Нарвитянам нужно все больше становиться частью эстонского культурного пространства», — подчеркнул директор театра, существующего на проектные деньги.

Сама Ауг заявила, что навсегда запомнила воспоминания своей бабушки-эстонки о довоенной Нарве, «которая исчезла с бомбардировками 1944 года и советской оккупацией».

«Эстония должна уделять больше внимания Нарве и региону Ида-Вирумаа в целом. Кстати, как морально, так и материально. Постараюсь внести свою лепту», — заявила российская актриса, приехавшая на ПМЖ в Эстонию.