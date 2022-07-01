Симферополь, 1 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Республике Крым после наводнения подтопленными остаются более 140 жилых домов, а также более 500 приусадебных участков. Данные на 06:00 мск 1 июля опубликовала пресс-службе МЧС Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

В целом от последствий сильных ливней пострадали четыре муниципальных образования. На данный момент от воды освобождено 290 частных жилых домов, почти 1,2 тысячи приусадебных участков, пять социально значимых объектов.

Подтопленными на утро 1 июля оставались 141 частное домовладение, подвалы пяти многоквартирных жилых домов, 536 приусадебных участков, три социально значимых объекта.

Продолжается работа по устранению подтоплений, работают 390 спасателей, используется почти сотня единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Крыму 25–27 июня, особенно пострадали Симферополь, Симферопольский и Белогорский районы. С 30 июня на территории Республики Крым введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.