* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:25 — REGNUM Командующий зоной безопасности в афганской провинции Панджшер задержан вместе с пятью его телохранителями. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

Источники издания отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время стали подозрительно относиться к своим же, особенно местным, силам. Взаимная подозрительность между местными и пришлыми членами радикальной группировки достигла апогея и даже привела к физическому конфликту между ними.

Так, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что местные члены группировки в Панджшере сотрудничают с силами Фронта сопротивления, поэтому избивают их и сажают в тюрьмы.

Шейх Ахмад, командующий второй зоной безопасности в административном центре провинции Панджшер, вместе с пятью своими телохранителями уже три дня находится в заключении по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и избили троих местных членов группировки в уезде Дара.

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