История вопроса

Таможенное оформление – это процедура при перемещении через таможенную границу товаров, личных вещей или транспортных средств. Таможенное оформление является условием пропуска указанных в законодательстве предметов через границу.

Таможенное оформление перемещаемых через границу товаров может производить сам их владелец или нанятый им профессиональный таможенный представитель.

Таможенное оформление включает в себя составление таможенной декларации владельцем груза, проверку правильности оформления документа и оценки стоимости груза работником таможни и проверку соответствия реального груза документам.

Целью таможенного оформления является контроль правильности внесения в государственный бюджет платежей (пошлин) за перемещение товаров через границу. Пошлины устанавливаются государством с целями регулирования производства и ввоза/вывоза каких-либо товаров, а также для пополнения госбюджета.

