Иркутск, 1 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 4 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные дожди, грозы, град, шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Admnvrsk.ru Ливень

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области продемонстрировала накануне, 30 июня.

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