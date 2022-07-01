Париж, , 10:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое желание, чтобы десять бывших итальянских активистов «судили на итальянской земле», в то время как французское правосудие выступает против их экстрадиции, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

«Я поддержал запрос итальянского правительства в отношении этих активистов в пользу экстрадиции», — подтвердил президент Франции.

Президент заявил, что хочет применить «доктрину, которая всегда была во Франции», которая «отклоняла запросы об экстрадиции только людей, не причастных к кровавым преступлениям».

«В данном случае эти люди были замешаны в кровавых преступлениях и заслуживают того, чтобы их судили на итальянской земле. Это уважение, которое мы обязаны оказать семьям жертв и итальянскому народу», — добавил Эммануэль Макрон.

Весной 2021 года, после нескольких месяцев переговоров, Эммануэль Макрон решил содействовать выполнению запросов об экстрадиции двух женщин и восьми мужчин. Десять активистов, которым сейчас от 61 до 78 лет, разыскивались Италией за «террористические акты» в 1970-х и 80-х годах. Но следственная палата Парижского апелляционного суда вынесла отрицательное заключение о передаче их Италии.