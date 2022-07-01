Хабаровск, , 10:14 — REGNUM В Ульчском районне осуждён житель посёлка Де-Кастри, который сбил человека и спрятал тело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты Хабаровского края.

Авария

В суде установлено, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль иномарки и двигаясь задним ходом с кювета на участке автодороги, расположенной в 35 км от Де-Кастри, наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.

Фигурант спрятал тело и скрылся с места ДТП.

Труп обнаружили через месяц после происшествия. Подсудимый вину признал полностью.

Виновного приговорили к шести годам лишения свободы с взысканием в пользу потерпевшей ущерба в 1 один млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.