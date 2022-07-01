Брянск, , 10:16 — REGNUM Виновным в оказании некачественных услуг по обслуживанию придомовой территории признал суд 52-летнего бывшего директора одной их управляющих компаний в Брянске. По вине мужчины на детской площадке тяжёлые травмы получила 11-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Качели

В 2019 году директор УК исключил из акта общего (весеннего) осмотра игровую площадку во дворе многоквартирного дома №122 по улице Урицкого в Советском районе города. Оборудование осталось без надлежащего ухода и ремонта. Это привело к тому, что вечером 15 июня 2019 года на площадке произошёл обрыв перекладины качелей, а находившийся на них девочка 2008 года рождения получила травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком. Приговор ещё не вступил в законную силу.