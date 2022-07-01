Москва, 1 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту заморозки золотовалютных резервов страны официальными структурами США и их союзниками, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Миронов сообщил, что направил обращение к главе МВД Колокольцеву с предложением в связи с блокировкой резервов ЦБ возбудить уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ.

«По этой статье расследуются преступления, связанные с присвоением, то есть хищением в особо крупных размерах чужого имущества, вверенного виновному. Наказание — до 10 лет лишения свободы», — пояснил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что Минфин США отчитался о блокировке активов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, банк не готовит иски по этому поводу ввиду отсутствия «физической возможности взаимодействовать с судебными системами недружественных иностранных государств».

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«Дело в отсутствии не возможности, а желания, ведь любое исследование обстоятельств заморозки наших золотовалютных резервов поднимает вопрос не только о вине западных «партнеров», но и о безответственных действиях руководства ЦБ и Минфина. Потому наши чиновники предпочитают ничего не делать. Но раз мы в России справедливо считаем, что эти средства у нас украли, следовательно, нужно, во-первых, их вернуть себе, а во-вторых, наказать воров. Только ничего этого не случится, если сидеть сложа руки», — заявил Миронов.