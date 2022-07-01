Москва, , 10:14 — REGNUM В настоящее время в РФ очевидна общая тенденция: реальные заработные платы будут скорее падать, чем расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Покупатели в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Прогнозировать конкретные цифры сейчас очень сложно, и мало кто возьмется. Но общая тенденция, к сожалению, очевидна: реальные заработные платы будут скорее падать, чем расти, — сказал он. — Падение реальных заработных плат острее всего почувствуют сотрудники из наиболее пострадавших в кризис областей: недвижимость и строительство, машиностроение, автомобильный бизнес, добыча сырья, маркетинга, аудита и сферы услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что потребительское поведение в России стало очень избирательным.

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