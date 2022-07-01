Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 20 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев продолжает действовать режим ЧС.