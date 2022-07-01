Таллин, , 10:13 — REGNUM

Камеры наблюдения

Если раньше объединенная организация правоохранительных органов Евросоюза Европол могла следить за подозрительными людьми только с санкции суда, то теперь ей дано право приглядывать за всеми европейцами без каких-либо ограничений. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

С 28 июня 2022 года вступило в силу постановление Европейского союза, согласно которому Европол получил разрешение безвыборочно изучать деятельность всех жителей Европы, а точнее, массово сохранять и обрабатывать их личные данные. По новому закону Европол может использовать данные, собранные о людях авиакомпаниями, социальными сетями и даже третьими странами, и обрабатывать их по своему усмотрению.

Такое право имелось у Европола и раньше в отношении отдельных лиц, но полицейские должны были доказывать, что в отношении попавшего в оперативную разработку человека есть основания для подозрений. Теперь правоохранители ЕС могут проводить оперативную работу «и на всякий случай», отмечает издание.

В руководстве ЕС предоставление дополнительных прав полиции и спецслужбам объяснили борьбой с терроризмом и увеличением доли тяжких преступлений в статистике.

С критикой решения уже выступили известные правозащитные организации Европы и мира. По их мнению, такое массовое сохранение и использование личных данных европейцев является серьезной проблемой из-за отсутствия действенного контроля за таким сбором данных и его причинами, а чиновники Европола не будут обязаны в будущем отчитываться за произведенные действия.

Это решение заметно сократит основные права граждан и их возможности для контроля над официальными организациями ЕС, подчеркнули правозащитники.