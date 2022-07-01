София, , 10:13 — REGNUM Болгарская Государственная комиссия по водному и энергетическому регулированию (КЭВР) объявила о повышении с 1 июля текущего года тарифов на основные услуги ЖКХ, включая подачу горячей и холодной воды, а также теплоснабжение и электроэнергию. Об этом 1 июля сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня суммы за свет в платежных квитанциях для бытовых потребителей в Болгарии вырастут на 3%, в то время как за центральное отопление среднестатистической семье в стране придется платить на 39% больше нынешних показателей.

«Внесение соответствующих изменений обусловлено тенденциями на мировом энергетическом рынке», — говорится в заявления КЭВР.

Напомним, согласно статистическим данным, сегодня оплачивать коммунальные услуги в полном объеме не в состоянии каждый второй житель Болгарии.