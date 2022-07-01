Самара, , 10:15 — REGNUM Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, впервые пройдет в Самарской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что фестивальные мероприятия, которые планируется провести 7 и 8 июля 2022 года, охватят все муниципалитеты Самарской области, состоятся церемонии вручения общественной награды — медали «За любовь и верность».

Отмечается, что эти медали намерены вручить 70 семейным парам области, которые зарегистрировали заключение брака не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, основанные на любви и верности, а также воспитали детей достойными гражданами общества.

В Самаре все желающие молодые пары, подавшие заявление на этот день, получат возможность провести церемонию бракосочетания на набережной Волги — регистрация заключения брака пройдет на фоне волжских пейзажей. Молодоженов ждет «Семейный квест» и другие активности.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить тематические и концертные площадки. Все желающие пары в течение дня на одной из площадок смогут получить от практикующего семейного психолога инструментарий по повышению благополучности семьи.

В Самаре фестиваль завершится концертом на набережной.