Кобяйский район, , 10:15 — REGNUM Спустя десять дней в Якутии нашли останки самолёта Ан-2, летевшего из Якутска в Кобяйский район. Части воздушного судна находятся на склоне горы, сообщил 1 июля телеграм-канал 112.

Обломки самолета Unsplash

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Самолёт обнаружили спасатели, обследовавшие местность на вертолёте Ми-8. На борту Ан-2, который пропал с радаров 21 июня, находились три человека и груз.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять дней июня в Якутии потерпели крушение самолёты Ан-2 и Ан-3, а также вертолёт Ми-8. Возраст этих воздушных судов был более 30 лет, обратил внимание глава республики Айсен Николаев.