Рига, 1 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Согласно информации из Регистра неплатежеспособности Латвии, начат процесс правовой защиты АО Rigas mikroautobusu satiksme, отвечающего за маршрутные такси в столице. Об этом сообщило агентство LETA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Дело возбуждено во вторник, 28 июня, в суде Видземского предместья Риги. До 29 августа 2022 года предприятие должно представить суду утвержденный кредиторами план процесса правовой защиты.

Rigas microbuses satiksme осуществляет пассажирские перевозки в Риге по 11 маршрутам: Привокзальная площадь — Вецдаугава, Югла — Плявниеки, Кенгарагс - Пурвциемс, Центральный вокзал - Дрейлини, Центр - Кенгарагс, Центр - Зиепниеккалнс, Центр - Золитуде, Центр - Даугавгрива, Межциемс - Шампетерис, Иманта - Плявниеки и Межциемс - больница Страдиньша.

Крупнейшее предприятие Латвии по обслуживанию внутригородских маршрутов Риги на микроавтобусах зарегистрировано в 2013 году, его основной капитал составляет 1 млн евро.

Оборот компании в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. Финансовые данные компании за 2021 год пока не опубликованы.