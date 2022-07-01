Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Оппозиция в Грузии добилась влияния на президента страны Саломе Зурабишвили и может убедить её помиловать грузинского экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию. Это заявление 30 июня разместили на сайте парламента республики независимые депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе.

Саломе Зурабишвили gipajournos

Они отметили, что в списке условий, которые должна выполнить Грузия, чтобы получить статус кандидата в ЕС, первым указана «деполяризация» общества, что означает снижение накала отношений правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. Без освобождения Саакашвили и Гварамии, как считают депутаты, примирение будет невозможно.

«Зурабишвили, которую определённые силы перетянули и привели в полностью оппозиционную нишу, с большой вероятностью подпишется под окончательным освобождением двух этих преступников», — говорится в заявлении.

Субари, Кавелашвили и Хундадзе заявляют, что освобождение Саакашвили и Гварамии важно для оппозиции, так как усилят протестный потенциал, что могут использовать для «цветной революции» в Грузии. Они уверены, что Саакашвили, вернув себе власть в стране, развяжет войну с Россией.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе 28 июня вышли из «Мечты» после чего заявили, что оппозиция при помощи западных стран готовит переворот в Грузии. По этой причине Грузии не дали статус кандидата в ЕС, в отличие от менее подготовленных к этому Украине и Молдавии. Такое решение Брюсселя должно дискредитировать грузинское правительство и дать повод оппозиции для выведения сторонников на улицы для протестов.

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