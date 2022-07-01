Красноярск, , 10:11 — REGNUM Спущен на воду первый электрокатамаран, который будет курсировать по реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в правительстве Красноярского края.

Спущен на воду первый электрокатамаран, который будет курсировать по Енисею Krskstate.ru

Прогулочное судно «ЭкоходЪ», рассчитанное на 130 пассажиров, строилось специально для Енисея. Теперь оно успешно спущено на воду. Ходовые испытания завершатся до конца июля 2022 года. Планируется, что в Красноярск судно прибудет к сентябрю.

Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота. Его построили в Ленинградской области на верфи судостроительной компании «Эмпериум». В числе его преимуществ называют безопасность и экологичность.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора края Юлии Верхушиной, это судно «станет локомотивом в развитии туристического флота и сопутствующей необходимой инфраструктуры в крае».

Она отметила, что в 2022 году с помощью поддержки регионального министерства транспорта введён в эксплуатацию причал в городе Дивногорске. В текущем году новая береговая инфраструктура появится в Туруханском районе, в Торговом порту Дивногорска, в Галанино Казачинского района.

«В Красноярске откроется целый центр водо-моторного спорта. Река начинает наполняться жизнью», — отметила Верхушина.

Напомним, в планах развития речного туризма в Красноярском крае — строительство и запуск шести таких судов. Они будут курсировать по маршрутам реки Енисей и, возможно, Красноярского моря.

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