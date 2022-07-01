Электрокатамаран для прогулок по Енисею прибудет в Красноярск к сентябрю
Красноярск, 1 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Спущен на воду первый электрокатамаран, который будет курсировать по реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в правительстве Красноярского края.
Прогулочное судно «ЭкоходЪ», рассчитанное на 130 пассажиров, строилось специально для Енисея. Теперь оно успешно спущено на воду. Ходовые испытания завершатся до конца июля 2022 года. Планируется, что в Красноярск судно прибудет к сентябрю.
Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота. Его построили в Ленинградской области на верфи судостроительной компании «Эмпериум». В числе его преимуществ называют безопасность и экологичность.
По словам заместителя руководителя администрации губернатора края Юлии Верхушиной, это судно «станет локомотивом в развитии туристического флота и сопутствующей необходимой инфраструктуры в крае».
Она отметила, что в 2022 году с помощью поддержки регионального министерства транспорта введён в эксплуатацию причал в городе Дивногорске. В текущем году новая береговая инфраструктура появится в Туруханском районе, в Торговом порту Дивногорска, в Галанино Казачинского района.
«В Красноярске откроется целый центр водо-моторного спорта. Река начинает наполняться жизнью», — отметила Верхушина.
Напомним, в планах развития речного туризма в Красноярском крае — строительство и запуск шести таких судов. Они будут курсировать по маршрутам реки Енисей и, возможно, Красноярского моря.
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