* талибами — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 1 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Офицер корпуса «Аль-Бадр» и двое его телохранителей были убиты в результате конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Столкновение произошло 30 июня между маулави Хасибом, одним из офицеров корпуса «Аль-Бадр», и другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во второй зоне безопасности города Кандагар.

Источники в городе Кандагар говорят, что конфликт произошёл, когда маулави Хасиб не разрешил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снять тонировку со стёкол его автомобиля.

В ходе этого конфликта были убиты сам маулави Хасиб и двое его телохранителей.

205-й корпус «Аль-Бадр» входит в состав сухопутных войск Армии Исламского Эмирата — вооружённых сил правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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