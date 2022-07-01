Минск, , 10:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Канады с годовщиной независимости страны и выразил готовность к возобновлению сотрудничества. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником — очередной годовщиной независимости государства», — сообщили в пресс-службе.

В своем поздравлении белорусский лидер «выразил уверенность, что закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран. Так, в число государств, которые совершают недружественные в отношении белорусских юридических или физических лиц, вошла в том числе Канада.

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